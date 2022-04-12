12 апреля 2022, 18:52
Редакторов студенческого журнала DOXA приговорили к исправительным работам
Дорогомиловский райсуд Москвы признал бывших редакторов студенческого издания DOXA Владимира Метелкина, Аллу Гутникову, Армена Арамяна и Наталью Тышкевич виновными в вовлечении несовершеннолетних к участию в протестных митингах
Фото: РИА Новости
Дорогомиловский райсуд Москвы признал бывших редакторов студенческого издания DOXA Владимира Метелкина, Аллу Гутникову, Армена Арамяна и Наталью Тышкевич виновными в вовлечении несовершеннолетних к участию в протестных митингах.
Сотрудников редакции суд приговорил к исправительным работам сроком на два года. Такое же наказание запрашивало для молодых людей гособвинение.
Кроме того, по решению суда редакторам DOXA сроком на три года запрещено администрировать сайты.
Напомним, что на время следствия и судебного разбирательства обвиняемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Им было запрещено пользоваться интернетом, а выходить из дома можно было только на два часа по утрам.