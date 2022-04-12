Меню
Происшествия
«Росатом» превращает Россию в свалку ядерных отходов
12 апреля 2022, 17:49

В метро Нью-Йорка неизвестный в противогазе открыл стрельбу. Пострадали 13 человек

Согласно предварительным данным экстренных служб города, в результате происшествия пострадали 13 человек. Как минимум один пассажир подземки находится в тяжелом состоянии

В метро Нью-Йорка неизвестный в противогазе открыл стрельбу. Пострадали 13 человек
Фото: РИА Новости

В метрополитене Нью-Йорка неизвестный человек в противогазе и оранжевом жилете открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел на станции 36th Street в утренний час пик.

Согласно предварительным данным экстренных служб города, в результате происшествия пострадали 13 человек. Как минимум один пассажир подземки находится в тяжелом состоянии.

Fox News сообщает, что на станции были обнаружены несдетонировавшие взрывные устройства, однако позже в полиции Нью-Йорка заявили, что никаких «активных взрывных устройств» на месте происшествия обнаружено не было.

Стрелка сотрудники правоохранительных органов пока не задержали.

Материалы по теме
Московское метро потребовало от прыгнувшей на рельсы пассажирки 255 тысяч рублей
На фиолетовой ветке метро произошел сбой по вине компании-подрядчика
На «серой» ветке московского метро пассажир упал на пути и скончался
Сейчас на главной
«Это другое»
война на украине
«Это другое»
В Новосибирске учащихся хореографической студии «Динамит» пригласили снимать клип «про Россию», а во время съемки выстроили буквой Z и попросили танцевать под песню Олега Газманова
Общество
Гендиректор «Дождя» сообщила об обвинениях в экстремизме в адрес телеканала
Наталья Синдеева рассказала изданию «Подъем», что еще 3 марта в офис «Дождя» пришли два сотрудника полиции и вручили два предостережения от прокуратуры Москвы о недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ
Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая
коронавирус
Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая
В интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что в ряде европейских стран и в Китае уже сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19
СМИ сообщили о контрабандной переправке в Россию из Ирана оружия
война на украине
СМИ сообщили о контрабандной переправке в Россию из Ирана оружия
По версии британских журналистов, Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 собственного производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее был куплен у Москвы
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store
Сбербанк
Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store
Приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из онлайн-магазина App Store после того, как власти США ввели против кредитно-финансовой организации блокирующие санкции
Расследовательский консорциум ICIJ нашел у сенатора Сулеймана Керимова сеть офшорных компаний
Сулейман Керимов
Расследовательский консорциум ICIJ нашел у сенатора Сулеймана Керимова сеть офшорных компаний
Международный консорциум журналистов-расследователей обнаружил целую сеть офшорных компаний, связанных с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым
Журналисты нашли у «Газпрома» яхту за 25 млн долларов для «гостей и сотрудников компании»
яхты
Журналисты нашли у «Газпрома» яхту за 25 млн долларов для «гостей и сотрудников компании»
Государственная компания «Газпром» с 2010 года владела роскошной 48-метровой яхтой Alexandar V, стоимость которой оценивается в 25 млн долларов
Или гражданство России или «печеньки Госдепа»
вячеслав володин
Или гражданство России или «печеньки Госдепа»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о лишении российского гражданства людей, которые в условиях проведения спецоперации в Украине ведут себя «подло и предательски»
Страны Евросоюза отложили вопрос об отказе от российского газа и нефти
Евросоюз
Страны Евросоюза отложили вопрос об отказе от российского газа и нефти
Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС в Люксембурге не смогли принять решение о введении санкций против российского газа и нефти
Белоруссия сообщила об обстреле своего погранпункта польскими военными из рогатки
государственная граница
Белоруссия сообщила об обстреле своего погранпункта польскими военными из рогатки
Пограничная служба Белоруссии сообщила о провокации со стороны польских военных, которые обстреляли автомобильный погранпункт Песчатка металлическими шариками из рогатки
Общество
В приграничных с Украиной регионах ввели высокий уровень террористической опасности
Власти приграничных с Украиной российских регионов ввели на период с 11 по 25 апреля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Ранее аналогичные меры были приняты в Курской области из-за обстрела пограничного пункта с украинской стороны
«Российские железные дороги» допустили дефолт по выпуску евробондов
РЖД
«Российские железные дороги» допустили дефолт по выпуску евробондов
Агентство Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам сообщает, что речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта
«Призывы к насилию допустимы, если они нацелены на нужных людей»
meta
«Призывы к насилию допустимы, если они нацелены на нужных людей»
Американская компания Meta продлила запрет на блокировку сообщений украинских пользователей соцсетей Facebook и Instagram с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих
Авторская колонка
Путин навсегда
Приснился на днях сон. Будто прошло уже лет 100 – и ныне начало не 21-века, а 22-го. В России готовятся к выборам президента – и по телевизору показывают заседание Думы, посвящённое некоторым процессуальным вопросам. На трибуну выползает бабулька такого возраста ...
Авдерин Валерий
Ростуризм выделит 8 млрд рублей на бесплатные путешествия для молодежи
туризм
Ростуризм выделит 8 млрд рублей на бесплатные путешествия для молодежи
Ростуризм выделит 8 млрд рублей на реализацию программы «Больше, чем путешествие», которая рассчитана до 2024 года. В рамках этой программы российской молодежи предоставят возможность бесплатно путешествовать по России
РЭО попросило Минюст признать инагентами «Гринпис» и WWF
Гринпис
РЭО попросило Минюст признать инагентами «Гринпис» и WWF
Российское экологическое общество обратилось в Минюст с просьбой проверить экологические организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы на наличие признаков «иностранного агента»
В Госдуме предложили запретить чиновникам ездить за границу
чиновники
В Госдуме предложили запретить чиновникам ездить за границу
Народный избранник напомнил, что сейчас депутаты от «Единой России» обязаны уведомлять руководство партии о своих планах отправиться за границу. Эту практику Султан Хамзаев предложил распространить на всех чиновников
В Москве водителям разрешат оставлять место ДТП. Лишать прав за это не будут
ДТП
В Москве водителям разрешат оставлять место ДТП. Лишать прав за это не будут
Департамент транспорта Москвы в качестве эксперимента разрешит водителям оставлять место дорожно-транспортного происшествия. Чиновники считают, что это поможет бороться с «повторными» авариями