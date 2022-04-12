12 апреля 2022, 17:49
В метро Нью-Йорка неизвестный в противогазе открыл стрельбу. Пострадали 13 человек
Согласно предварительным данным экстренных служб города, в результате происшествия пострадали 13 человек. Как минимум один пассажир подземки находится в тяжелом состоянии
Фото: РИА Новости
В метрополитене Нью-Йорка неизвестный человек в противогазе и оранжевом жилете открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел на станции 36th Street в утренний час пик.
Согласно предварительным данным экстренных служб города, в результате происшествия пострадали 13 человек. Как минимум один пассажир подземки находится в тяжелом состоянии.
Fox News сообщает, что на станции были обнаружены несдетонировавшие взрывные устройства, однако позже в полиции Нью-Йорка заявили, что никаких «активных взрывных устройств» на месте происшествия обнаружено не было.
Стрелка сотрудники правоохранительных органов пока не задержали.