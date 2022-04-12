В Новосибирске детей из танцевальной школы выстроили буквой Z для съемок клипа «про Россию»
В Новосибирске учащихся хореографической студии «Динамит» пригласили снимать клип «про Россию», а во время съемки выстроили буквой Z и попросили танцевать под песню Олега Газманова
В Новосибирске учащихся хореографической студии «Динамит» пригласили снимать клип «про Россию», а во время съемки выстроили буквой Z и попросили танцевать под песню Олега Газманова. Напомним, что буква Z является символом поддержки российской армии, которая проводит спецоперацию в Украине.
Мама 6-летней ученицы хореографической студии рассказала порталу «Тайга.Инфо», что это был не флешмоб, а уже заготовленный танец, в котором участвовали более 60 детей. При этом родителям заранее не говорили, что это будет за клип, а в чате младших написали, что будет сниматься фильм «про Россию».
Уже непосредственно во время съемки родители узнали, что будет проходить запись видео в поддержку российской армии. Детям выдали белые шапки, фартуки, а также бумажные буквы Z, которые родителей попросили прикрепить детям на одежду булавками.
«Не знаю, будет ли это где-то транслироваться и проплачено ли. Вряд ли руководитель на свои деньги все эти фартуки и шапки покупала, видимо, какой-то запрос к ней был», - сообщила мама одной из участниц съемки.
Ранее сообщалось, что студентов Воронежского государственного лесотехнического университета пригласили на мероприятие по случаю празднования Дня космонавтики, но в действительности это оказалось митингом в поддержку Донецкой народной республики.
Отметим, что российские власти неоднократно критиковали оппозицию за привлечение на свои акции школьников и студентов и даже ввели ответственность за призывы несовершеннолетних граждан участвовать в несанкционированных митингах. При этом чиновники сами регулярно используют детей, в том числе и детсадовцев, в своих акциях. Особенно часто «патриотические» мероприятия с участием детей стали проводиться с начала спецоперации в Украине.