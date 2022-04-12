Власти Японии исключили украинский нацбатальон «Азов» из списка террористических организаций
Власти Японии исключили украинский националистический батальон «Азов» из списка террористических организаций (признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Японии (PSIA)
Власти Японии исключили украинский националистический батальон «Азов» из списка террористических организаций (признан экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Японии (PSIA).
В ведомстве заявили, что в справочник «Международный терроризм - 2021» украинский батальон попал «только на основании информации из разных СМИ и без учета независимой оценки».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что исключение «Азова» из списка террористических организаций свидетельствует о том, что Япония примкнула к странам-русофобам.
«К сожалению, Япония как государство встроилась в эти самые русофобские ряды. И встроилась таким образом, что на азиатских просторах занимает в данном случае первую строчку», - заявила Захарова, слова которой приводит ТАСС.
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил сожаление тем фактом, что «страна со столь древней культурой и великой историей не устояла перед откровенной манипуляцией со стороны США и их европейских колоний».