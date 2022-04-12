12 апреля 2022, 15:50
Политика Владимира Кара-Мурзу задержали за «изменение траектории движения» при виде полицейских
Правоохранители заявили, что общественный деятель «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться»
Фото: newstes.ru
Московская полиция объяснила причины задержания оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы.
Правоохранители заявили, что общественный деятель «при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться». В рапорте также говорится, что при задержании гражданин Кара-Мурза «оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт».
Адвокат политика Вадим Прохоров сообщил, что в полицейские ждали Владимира Кара-Мурзу во дворе дома, а когда тот вышел из подъезда, то сразу его задержали. в отношении публициста составили протокол о неповиновении полиции.