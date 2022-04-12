12 апреля 2022, 14:32
Единороссы внесли в Госдуму законопроект о введении внешнего управления в иностранных компаниях
Партия «Единая Россия» подготовила и внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который разрешает вводить внешнее управление в иностранных компаниях. Речь идет о компаниях, которые ушли с российского рынка из-за спецоперации в Украине
Фото: alarmyk24.ru
Партия «Единая Россия» подготовила и внесла на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который разрешает вводить внешнее управление в иностранных компаниях. Речь идет о компаниях, которые ушли с российского рынка из-за спецоперации в Украине.
Авторы документа пояснили, что законопроект «коснется тех компаний, которые приняли решение уйти из России без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США».
Решение о введении внешнего управления в иностранных компаниях будет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития. При этом у иностранных собственников будет возможность возобновить работу в России или продать свою долю в компании.