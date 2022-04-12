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12 апреля 2022, 13:56

Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая

В интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что в ряде европейских стран и в Китае уже сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Россия тоже готовится к новой волне коронавируса, которая может начаться в конце мая или начале июня

Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая
Фото: life.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не исключил скорое начало новой волны коронавируса в России.

В интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что в ряде европейских стран и в Китае уже сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Россия тоже готовится к новой волне коронавируса, которая может начаться в конце мая или начале июня.

«Все волны, которые были до сегодняшнего дня, каждая из них была сильнее и мощнее по сравнению с предыдущей», - отметил Михаил Мурашко.

Пока же в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, но одновременно до 200 тысяч пациентов с COVID-19 проходят наблюдение в медицинских учреждениях.

Глава Минздрава также призвал россиян ревакцинироваться и соблюдать антиковидные требования, чтобы избежать резкого роста заболеваемости. Напомним, что ранее в Москве и Московской области был отменен масочный режим, поэтому средства индивидуальной защиты в общественных местах сейчас практически никто не использует.

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