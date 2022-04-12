Глава Минздрава предупредил о начале новой волны коронавируса в конце мая
В интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что в ряде европейских стран и в Китае уже сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Россия тоже готовится к новой волне коронавируса, которая может начаться в конце мая или начале июня
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко не исключил скорое начало новой волны коронавируса в России.
В интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что в ряде европейских стран и в Китае уже сейчас наблюдается подъем заболеваемости COVID-19. Россия тоже готовится к новой волне коронавируса, которая может начаться в конце мая или начале июня.
«Все волны, которые были до сегодняшнего дня, каждая из них была сильнее и мощнее по сравнению с предыдущей», - отметил Михаил Мурашко.
Пока же в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, но одновременно до 200 тысяч пациентов с COVID-19 проходят наблюдение в медицинских учреждениях.
Глава Минздрава также призвал россиян ревакцинироваться и соблюдать антиковидные требования, чтобы избежать резкого роста заболеваемости. Напомним, что ранее в Москве и Московской области был отменен масочный режим, поэтому средства индивидуальной защиты в общественных местах сейчас практически никто не использует.