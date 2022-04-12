12 апреля 2022, 13:36
По делу о взрыве газа в пятиэтажке в Ступино задержали инженера, проверяющего газовое оборудование
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино. В Следственном комитете сообщили, что задержан ответственный за обслуживание газового оборудования в доме
Фото: Московский комсомолец
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино.
В Следственном комитете сообщили, что задержан ответственный за обслуживание газового оборудования в доме.
Следователи изучили изъятую в управляющей компании документацию и установили, что главный инженер компании, которая занималась обслуживанием газового оборудования пятиэтажки, не провел проверку. При этом в отчете он указал, что проверка не была проведена по причине отсутствия жильцов.
Напомним, что в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Центральном переулке погибли шесть человек, из которых трое – это дети. Взрыв произошел из-за утечки газа из-за неисправного оборудования.