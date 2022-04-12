12 апреля 2022, 12:57
Владимир Путин предложил в два раза увеличить туристический кэшбэк для Дальнего Востока
Глава государства сообщил, что необходимо развивать все направления деятельности, в том числе и туризм. Более того, власти намерены развивать туризм на Дальнем Востоке
Фото: otdihvrossii.ru
Президент Владимир Путин обратился к правительству с просьбой в два раза увеличить размер туристического кэшбэка для регионов Дальнего Востока.
Глава государства сообщил, что необходимо развивать все направления деятельности, в том числе и туризм. Более того, власти намерены развивать туризм на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.
Напомним, что максимальная сумма кэшбэка при покупке путевок по России составляет в настоящее время 20 тысяч рублей. Последний этап этой программы был продлен до 15 апреля. Следующий этап программы выплаты туристического кэшбэка запланирован на осень.