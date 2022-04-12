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Политика
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12 апреля 2022, 12:44

Власти Японии ввели санкции против родственников Владимира Путина и Сергея Лаврова

Власти Японии утвердили пакет новых антироссийских санкций, который включает в себя введение визовых и финансовых ограничений в отношении дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой

Власти Японии ввели санкции против родственников Владимира Путина и Сергея Лаврова
Фото: kp.vedomosti.ru

Власти Японии утвердили пакет новых антироссийских санкций, который включает в себя введение визовых и финансовых ограничений в отношении дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

Также в санкционный список внесены супруга главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Мария Лаврова и его дочь Екатерина Винокурова. Всего в санкционный список включены 398 граждан и 28 компаний из России.

Под санкции помимо близких родственников высокопоставленных чиновников попали российские военные. В их числе главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС России Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Также под санкции в Японии попали депутаты Госдумы РФ.

В списке компаний, включенных в «черный список», оказались Сбербанк, Альфа-банк, АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел» и другие, сообщает ТАСС.

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