Власти Японии ввели санкции против родственников Владимира Путина и Сергея Лаврова
Власти Японии утвердили пакет новых антироссийских санкций, который включает в себя введение визовых и финансовых ограничений в отношении дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой
Власти Японии утвердили пакет новых антироссийских санкций, который включает в себя введение визовых и финансовых ограничений в отношении дочерей президента России Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой.
Также в санкционный список внесены супруга главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Мария Лаврова и его дочь Екатерина Винокурова. Всего в санкционный список включены 398 граждан и 28 компаний из России.
Под санкции помимо близких родственников высокопоставленных чиновников попали российские военные. В их числе главнокомандующий Военно-морского флота Николай Евменов, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, командующий ВВС России Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Также под санкции в Японии попали депутаты Госдумы РФ.
В списке компаний, включенных в «черный список», оказались Сбербанк, Альфа-банк, АО «НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел» и другие, сообщает ТАСС.