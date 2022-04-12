Британские СМИ сообщили о контрабандной переправке в Россию из Ирана оружия и боеприпасов
По версии британских журналистов, Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 собственного производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее был куплен у Москвы
Россия через контрабандистов из Ирана получила из Ирака оружие и боеприпасы для проведения спецоперации в Украине. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на анонимных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.
По версии британских журналистов, Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 собственного производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее был куплен у Москвы.
В конце марта одно из подразделений Сил народной мобилизации переправило из Ирака в Иран ручные гранатометы и противотанковые ракеты. Иранские военные отправили груз морским путем в Россию.
С конца марта и до начала апреля три грузовых судна, способных перевозить военные грузы, вышли из города Бендер-Энзели в Иране, пересекли Каспийское море и прибыли в Астрахань. Одно судно шло под флагом Ирана, еще два — под флагом России.
Напомним, что западные санкции предполагают запрет на поставку товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.