Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из магазина App Store
Приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из онлайн-магазина App Store после того, как власти США ввели против кредитно-финансовой организации блокирующие санкции
Приложение «Сбербанк Онлайн» пропало из онлайн-магазина App Store после того, как власти США ввели против кредитно-финансовой организации блокирующие санкции.
В телеграм-канале Сбера также сообщается, что с 12 апреля приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.
При этом уже установленное приложение Сбербанка пока продолжает работать в обычном режиме. Клиентам, у которых мобильное приложение не установлено или не работает, банк рекомендовал пользоваться веб-версией «Сбер-Онлайн», адаптированной, в том числе для мобильных телефонов.
Из App Store также может пропасть приложение «Альфа-банка», в отношении которого также были введены блокирующие санкции. Ранее в банке заявили, что они позаботились о том, чтобы их приложение продолжило работать.