Расследовательский консорциум ICIJ нашел у сенатора Сулеймана Керимова сеть офшорных компаний
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружил целую сеть офшорных компаний, связанных с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнаружил целую сеть офшорных компаний, связанных с миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым. Через эти фирмы были совершены сделки на сотни миллионов долларов.
По данным ICIJ, связанная с Сулейманом Керимовым сеть офшоров может иметь отношение к сделкам на сумму более 700 млн долларов, которые в течении шести лет проходили через американский банк BNY Mellon. Причем сам банк помечал эти операции как сомнительные и передавал информацию о них американским властям, пишет телеграм-канал «Агентство.Новости».
В частности, сотрудники банка BNY Mellon пытались установить источник происхождения денег, но так и не смогли это сделать. В отчете банка говорится, что за операциями стоит компания LT Trading, которая специализируется на продаже овощей и фруктов. В реальности же речь шла об офшоре LT Trading Limited, связанном с племянником Сулеймана Керимова Нариманом Гаджиевым.
Ключевой фигурой в сети офшорных компаний журналисты называют финансиста из Швейцарии Александра Штудхальтера. В 2017 году он упоминался в расследовании дела о неуплате налогов и отмывании денег, которое вели власти Франции.
В «Досье Пандоры» есть документы, которые свидетельствуют о том, что г-н Штудхальтер помогал управлять офшорными компаниями на Британских Виргинских (БВИ) и Каймановых островах, которые проводили операции через BNY Mellon. При этом более 300 млн долларов структурам Сулеймана Керимова были переведены компанией Fletcher Ventures, бенефициаром которой по документам значился татуировщик Ренато Коппо из Люцерна (в этом же городе работает Штудхальтер).
Компания LT Trading, которую не смог вычислить BNY Mellon и которая принадлежит племяннику сенатора-миллиардера, в 2012 купила бизнес-джеты Boeing 737 и Bombardier Global Express. Журнал Forbes ранее писал, что этим «Боингом» пользовался Сулейман Керимов.
Также из «Досье Пандоры» следует, что с 2012 по 2015 годы зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Fren Global Corp. выдала кредиты на 3 млрд долларов компании, контролируемой семьей Керимова. В 2016 году владельцем компании Fren Global был г-н Штудхальтер. Последний признался журналистам, что продал эту фирму в 2014 году племяннику Керимова.
Напомним, что Сулейман Керимов еще в 2018 году был включен в санкционный список США. В марте 2022 года миллиардер попал под санкции Евросоюза и Великобритании.
Кстати, в «Досье Пандоры» есть данные о том, что связанные с Сулейманом Керимовым компании проводили непрямые платежи на счета офшоров, связанных с другом президента России и виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которого СМИ называют «кошельком Владимира Путина».