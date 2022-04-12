Журналисты нашли у «Газпрома» яхту за 25 млн долларов для «гостей и сотрудников компании»
Государственная компания «Газпром» с 2010 года владела роскошной 48-метровой яхтой Alexandar V, стоимость которой оценивается в 25 млн долларов
Государственная компания «Газпром» с 2010 года владела роскошной 48-метровой яхтой Alexandar V, стоимость которой оценивается в 25 млн долларов.
В расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) говорится, что эта яхта предназначалась для гостей и сотрудников «Газпрома».
В 2016 году «Газпром» добавил «дополнительную защиту» яхты, что усложнило структуру собственности компании с тремя новыми подставными компаниями, зарегистрированными в Сингапуре, Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.
Аудиторами одной из подставных компании, которые владели яхтой, была сингапурская фирма Robert Yam & Co. Эта компания подписала соглашение о неразглашении информации о своей работе. Также выяснилось, что крупная юридическая фирма KhattarWong LLP консультировала подставную компанию, а еще одна сингапурская компания Winable Investments Pte Ltd. открыла банковский счет в Швейцарии в CIM Bank, пишет The Insider (издание признано иностранным агентом).
В 2018 году фонд Asiaciti обратил внимание властей Сингапура на то, что российский газовый гигант оплачивает счета подставной компании в Шотландии, которые «выглядят коммерчески необоснованными». Согласно слитому «Досье Пандоры», «Газпром» заплатил сингапурской компании за установку эллиптического тренажера и массажного кресла.
Отметим, что пока власти Евросоюза не сообщали об аресте яхты Alexandar V в рамках антироссийских санкций. В последний раз судно видели в одном из портов Италии.
Также журналисты-расследователи из (ICIJ) выяснили, что некоторые западные компании уже много лет помогают российским бизнесменам обходить санкции. Например, в 2011 году Аркадий Ротенберг купил частный самолет через офшор на Британских Виргинских островах, а в оформлении сделки ему помогали компании Ernst & Young и Meyer Avocats. За техническое состояние бизнес-джета отвечала австрийская фирма Avcon Jet.
Геннадий Тимченко в 2009 году купил яхту Lena при помощи компании Aleman, Cordero, Galindo & Lee, а зарегистрировал судно на офшорную фирму на Британских Виргинских островах.