12 апреля 2022, 02:41
Глава ОПЕК предупредил Евросоюз о невозможности заменить российскую нефть
Глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо предупредил руководство Евросоюза о невозможности полностью заменить российскую нефть
Фото: copreus.com
Глава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо предупредил руководство Евросоюза о невозможности полностью заменить российскую нефть. Таким образом он прокомментировал планы европейских государств отказаться от российских энергоносителей из-за спецоперации в Украине.
Мохаммед Баркиндо подсчитал, что из-за антироссийских санкций мировой рынок может терять около 7 миллионов баррелей нефти в сутки, а компенсировать такие колоссальные потери будет невозможно.
В ответ на это Евросоюз попросили ОПЕК увеличить объемы добычи за счет резервных мощностей, однако г-н Баркиндо заявил, что ситуацию это не исправит.