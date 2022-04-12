12 апреля 2022, 02:15
Власти Италии арестовали виллу Дмитрия Мазепина на «острове миллиардеров»
Финансовая гвардия Италии арестовала виллу на «острове миллиардеров» Сардиния, которая принадлежит российскому олигарху и совладельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину, а также го сыну Никите (гонщик «Формулы-1»)
Фото: t.me/dimsmirnov175
Финансовая гвардия Италии арестовала виллу на «острове миллиардеров» Сардиния, которая принадлежит российскому олигарху, совладельцу «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрию Мазепину, а также го сыну Никите (гонщик «Формулы-1»).
Дом Мазепиных расположен в коммуне Ольбия, а его стоимость оценивается в 105 млн евро, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на итальянские СМИ.
Дмитрий и Никита Мазепины были включены в санкционный список Евросоюза в начале марта. После этого, команда «Формулы-1» Haas разорвала контракт со своим гонщиком, а также отказалась от спонсорских денег «Уралкалия».