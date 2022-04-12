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Политика
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12 апреля 2022, 01:40

Спикер Госдумы предложил лишать гражданства россиян, который сейчас предают свою страну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о лишении российского гражданства людей, которые в условиях проведения спецоперации в Украине ведут себя «подло и предательски»

Спикер Госдумы предложил лишать гражданства россиян, который сейчас предают свою страну
Фото: tamlife.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») предложил обсудить вопрос о лишении российского гражданства людей, которые в условиях проведения спецоперации в Украине ведут себя «подло и предательски». Также этим россиянам необходимо запретить въезд в страну, если они покинули ее «в сложный период».

Таким образом спикер нижней палаты парламента прокомментировал трудоустройство редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой в немецком издании Die Welt, после того как она устроила антивоенную акцию в эфире программы «Время».

Вячеслав Володин заявил, что некоторые россияне ведут себя «подло, предательски». Они говорят о «борьбе за мир» как о своем личном убеждении, а в реальности «все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой». Актеры после исполненной роли получают «печеньки Госдепа», написал спикер Госдумы в своем телеграмм-канале.

«Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на "Первом канале. Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам», - отметил политик.

В этой связи г-н Володин предложил предусмотреть для таких граждан процедуру лишения гражданства и запрета на въезд в Россию.

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