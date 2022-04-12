12 апреля 2022, 01:06
Страны Евросоюза отложили вопрос об отказе от российского газа и нефти
Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС в Люксембурге не смогли принять решение о введении санкций против российского газа и нефти
Фото: dialogorg.ru
Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС в Люксембурге не смогли принять решение о введении санкций против российского газа и нефти.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры обсуждали новые санкции против России, которые включают в себя отказ от покупки у РФ нефти и газа. Однако в итоге было принято решение отложить такую меру, сообщает РИА Новости.
Напомним, что в рамках пятого (последнего) пакета санкций Евросоюз с середины августа перестанет закупать у России уголь. Это первый шаг организации в реализации плана по отказу от российских энергоносителей.