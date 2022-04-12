В приграничных с Украиной регионах ввели высокий уровень террористической опасности
Власти приграничных с Украиной российских регионов ввели на период с 11 по 25 апреля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Ранее аналогичные меры были приняты в Курской области из-за обстрела пограничного пункта с украинской стороны
Власти приграничных с Украиной российских регионов ввели на период с 11 по 25 апреля «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Ранее аналогичные меры были приняты в Курской области из-за обстрела пограничного пункта с украинской стороны.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что «желтый» уровень террористической опасности позволяет консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. «Бояться этого не надо, надо действовать слаженно», — отметил губернатор.
Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, при выходе из дома брать паспорт, обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей.
Также вводится запрет на запуск петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы в условиях проведения спецоперации в Украине местные жители не пугались громких звуков.
Высокий уровень террористической опасности также был введен в Воронежской и Брянской областях.