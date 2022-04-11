11 апреля 2022, 18:42
Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Ступино выросло до шести человек
Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино выросло до шести человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона
Фото: pravmir.ru
Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в подмосковном Ступино выросло до шести человек. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Сотрудники МЧС нашли под завалами тела еще троих человек, среди которых двое детей. Таким образом, число погибших детей возросло до трех человек.
Взрыв газа в пятиэтажке в Центральном переулке произошел утром в понедельник. Взрывом полностью разрушены четыре квартиры и еще пять получили серьезные повреждения.