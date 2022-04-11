Воронежских студентов согнали на митинг в поддержку ДНР под предлогом празднования Дня космонавтики
Студентов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова согнали на митинг в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под предлогом проведения мероприятия в честь Дня космонавтики
Студентов Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова согнали на митинг в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под предлогом проведения мероприятия в честь Дня космонавтики.
Студенческий журнал DOXA сообщает, что мероприятие состоялось 7 апреля, а на следующий день на сайте ВГЛУ был опубликован релиз о митинге с участием студентом, посвященном «годовщине провозглашения Донецкой народной республики и в поддержку курса президента РФ».
«Собравшиеся единодушно выразили поддержку курсу президента РФ, Вооруженным силам России, спецоперации на территории Украины и солидарность с жителями Донбасса», - говорится в публикации на сайте вуза.
При этом в распоряжениях деканатов говорилось о проведении мероприятия по случаю 61-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос в рамках воспитательной работы со студентами.