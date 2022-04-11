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11 апреля 2022, 15:25

«Российские железные дороги» допустили дефолт по выпуску евробондов

Агентство Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам сообщает, что речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта

«Российские железные дороги» допустили дефолт по выпуску евробондов
Фото: Яндекс.Дзен

Государственная компания «Российские железные дороги» допустила дефолт по одному выпуску евробондов.

Агентство Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам сообщает, что речь идет о евробондах в швейцарских франках с датой выплаты 14 марта. Российская компания пыталась провести выплату, но сделать это не смогла из-за наложенных на нее санкций.

Российская госкомания пыталась выплатить купон по облигациям, однако не смогла связаться с держателями из-за «юридических и нормативных обязательств в рамках корреспондентской банковской сети». 

Фактически «Российские железные дороги» стали первой российской компанией из санкционного списка, которую признали допустившей дефолт.

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