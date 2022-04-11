Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности
В «черном списке» ЕС оказались авиакомпании «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа»
Евросоюз внес 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности.
В «черном списке» ЕС оказались авиакомпании «Аврора», «Авиастар-Ту», «Ижавиа», «Якутия», «РусДжет», «ЮВТ Аэро», S7 Airlines, Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «РусЛайн», «Ямал», Nordwind Airlines, Pegas Fly, «Победа», «Аэрофлот», «Россия» и Utair («ЮТэйр»).
Указанным перевозчикам запрещаются полеты в аэропорты стран ЕС, а также полеты над территорией этих стран.
Данное решение связано с процедурой перерегистрации эксплуатируемых самолетов в российскую юрисдикцию. Комиссар ЕС по вопросам транспорта Адина Валеан заявила, что это не очередная санкция против России, а забота об авиационной безопасности.
Напомним, что российские авиакомпании не выполняют рейсы в страны ЕС с начала спецоперации в Украине, так как воздушное пространство для них было закрыто. В ответ Россия закрыла свое небо для европейских перевозчиков (кроме Сербии, которая не входит в ЕС и не присоединилась к санкциям). Кроме того, Евросоюз потребовал от российских перевозчиков вернуть лизинговые самолеты европейским компаниям.