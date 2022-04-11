11 апреля 2022, 14:39
Мобильный оператор Yota зафиксировал резкий рост пользователей VPN-сервисов
По данным Yota, с января по апрель текущего года доля тех, кто использует сервисы для обхода блокировок выросла в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов оператора связи. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе
Фото: твойфорум.рф
Мобильный оператор Yota зафиксировал резкий рост числа пользователей сервисов VPN среди его клиентов с начала 2022 года.
По данным Yota, с января по апрель текущего года доля тех, кто использует сервисы для обхода блокировок выросла в 38 раз и составила 22,8% от общего числа клиентов оператора связи. К началу апреля пользователей таких приложений стало в 53,5 раза больше, чем в январе.
Россияне стали массово использовать VPN-сервисы в связи с блокировкой сайтов независимых СМИ, а также соцсетей Facebook и Instagram на территории России. По данным проекта Роскомсвобода, с начала спецоперации в Украине Роскомнадзор заблокировал более 1500 сайтов и сервисов.