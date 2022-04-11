11 апреля 2022, 14:29
Дания и Швеция возобновили выдачу шенгенских виз российским туристам
Визовый оператор Дании VFS Global сообщил, что срок рассмотрения заявок от российских туристов на визу будет составлять до 10 календарных дней в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Россией и Данией
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Дания и Швеция сообщили о возобновлении выдачи шенгенских виз российским гражданам, в том числе и туристических.
Визовый оператор Дании VFS Global сообщил, что срок рассмотрения заявок от российских туристов на визу будет составлять до 10 календарных дней в соответствии с соглашением об упрощении визового режима между Россией и Данией.
В VFS Global уточнили, что подать заявление можно на любую категорию визы без ограничений.
Также Дания отменила требование предоставлять при въезде в страну отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или проходить карантин.
Швеция в свою очередь возобновила прием заявлений на визу в Москве и еще 18 российских городах.
Ранее оформление шенгенских виз для российских туристов возобновили Италия и Франция.