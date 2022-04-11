Facebook и Instagram продлили запрет на блокировку сообщений с призывами к насилию над российскими военными
Американская компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) продлила запрет на блокировку сообщений украинских пользователей соцсетей Facebook и Instagram с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих
Американская компания Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) продлила запрет на блокировку сообщений украинских пользователей соцсетей Facebook и Instagram с призывами к насилию в отношении российских военнослужащих. Ранее из-за этого решения компания была признана российскими властями экстремистской, а ее соцсети были заблокированы на территории РФ.
Агентство Reuters со ссылкой на документы корпорации сообщает, что в конце марта Meta продлила до 30 апреля действие исключения для Украины в правилах Facebook и Instagram, которые запрещают призывы к насилию и разжигание вражды.
Reuters также сообщает, что некоторые сотрудники американской компании выразили свое недовольство тем, что украинским пользователям соцсетей разрешили писать комментарии и посты, которые «сочли бы запретными для пользователей, пишущих о предыдущих конфликтах на Ближнем Востоке и других уголках мира». Сотрудники возмутились действиями руководства компании, которое считает допустимыми призывы к насилию, если они «нацелены на нужных людей».