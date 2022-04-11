11 апреля 2022, 13:52
Почта Финляндии прекратила отправку писем и посылок в Россию и Белоруссию
Посылки и письма в Россию и Беларусь финские почтальоны перестали отправлять с понедельника, 11 апреля. Когда планируется возобновить отправку корреспонденции, не сообщается
Фото: parceltrack.ru
Почта Финляндии сообщила о прекращении почтового сообщения с Россией и Белоруссией в рамках санкций, которые были введены против двух стран из-за спецоперации в Украине.
Посылки и письма в Россию и Беларусь финские почтальоны перестали отправлять с понедельника, 11 апреля. Когда планируется возобновить отправку корреспонденции, не сообщается.
В заявлении государственной почтовой компании Финляндии Posti говорится, что письма и посылки, которые уже находятся в почтовых отделениях, вернут обратно отправителям. Послать посылку в Финляндию из России и Беларуси тоже не получится, сообщает «Деловой Петербург».
Отметим, что из-за санкций с середины марта из Финляндии не отправляют отправления EMS - срочные письма и экспресс-посылки.