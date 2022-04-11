Ростуризм выделит 8 млрд рублей на бесплатные путешествия для молодежи
Ростуризм выделит 8 млрд рублей на реализацию программы «Больше, чем путешествие», которая рассчитана до 2024 года. В рамках этой программы российской молодежи предоставят возможность бесплатно путешествовать по России
Ростуризм выделит 8 млрд рублей на реализацию программы «Больше, чем путешествие», которая рассчитана до 2024 года. В рамках этой программы российской молодежи предоставят возможность бесплатно путешествовать по России.
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала РИА Новости, что в 2021 году в бесплатные поездки по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» отправились около 50 тысяч человек. Столько же россиян отправятся путешествовать бесплатно в текущем году.
В Ростуризме подсчитали, что в течение четырех лет число таких путешественников достигнет 200 тысяч человек.
Программа предлагает туры по курортным направлениям, активные путешествия на природе, а также туры с посещением уникальных промышленных и индустриальных объектов в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке.
Получить бесплатную путевку могут школьники и студенты, которые являются лауреатами конкурсов и проектов «Россия страна возможностей» и общества «Знание», а также представители старшего поколения.