Украинские священники потребовали отдать главу РПЦ патриарха Кирилла под трибунал
Около 190 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата потребовали отдать главу Русской православной церкви патриарха Кирилла под церковный трибунал (собор предстоятелей Древневосточных церквей)
Около 190 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата потребовали отдать главу Русской православной церкви патриарха Кирилла под церковный трибунал (собор предстоятелей Древневосточных церквей), сообщает The Insider.
В заявлении украинских священников, которое опубликовал в соцсети протоиерей Андрей Пинчук, говорится, что многие столетия в православной церкви существует традиция обращаться в суд такого собора в случае серьезных конфликтов. Спецоперация российской армии в Украине – как раз такой случай.
«В 1666 году именно Восточные патриархи осудили Московского патриарха Никона, лишив его патриаршества и епископского сана. Никона оставили простым монахом и отправили на покаяние в монастырь», - отметил Андрей Пинчук.
Украинские священники просят отдать патриарха Московского и Всея Руси Кирилла под церковный трибунал из-за его поддержки спецоперации в Украине. Также ему инкриминируют проповедь доктрины «русского мира», которая «не соответствует православному учению».
В письме священнослужителей отмечается, что глава РПЦ ранее проигнорировал обращение УПЦ с призывом выступить против спецоперации в Украине, а позже патриарх Кирилл вручил главе Росгвардии Виктору Золотову икону Божией Матери и благословил российских военных.