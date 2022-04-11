Фингруппа Société Générale уходит из России и продает «Росбанк» Владимиру Потанину
Французская финансовая группа Société Générale сообщила о прекращении своей деятельности в России. Основным российским активом группы является «Росбанк», который планируется продать компании «Интеррос» Владимира Потанина
Французская финансовая группа Société Générale сообщила о прекращении своей деятельности в России. Основным российским активом группы является «Росбанк», который планируется продать компании «Интеррос» Владимира Потанина.
Пресс-служба «Интерроса» сообщила, что условия сделки по приобретению «Росбанка» были согласованы комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при правительстве РФ.
По условиям сделки компания Владимира Потанина также получит страховой бизнес «Росбанка». При этом стоимость сделки не сообщается.
Отметим, что Société Générale стала первой среди крупных европейских финансовых групп объявившей об уходе из России. Причиной такого решения стали санкции Запада против России из-за проведения спецоперации в Украине.
Акции «Росбанка» на фоне новости о его продаже «Интерросу» выросли на Московской бирже почти на 40%.