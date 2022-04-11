11 апреля 2022, 11:37
В подмосковном Ступино произошел взрыв газа в жилом доме. Погибли два человека
В ГУ МЧС по региону сообщили, что взрывом полностью разрушены два верхних этажа в одном из подъездов. Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, повреждения получили восемь квартир
Фото: Стрингер/ТАСС
В городе Ступино Московской области утром в понедельник произошел взрыв газа в пятиэтажном доме по адресу Центральный переулок, 4.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что взрывом полностью разрушены два верхних этажа в одном из подъездов. Обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами, повреждения получили восемь квартир.
По данным местных властей, в результате взрыва погибли два человека. Еще семь жильцов дома получили ранения разной степени тяжести. В МЧС уточнили, что один из погибших – подросток.
Согласно предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования, сообщают «Известия».