РЭО попросило Минюст признать инагентами «Гринпис» и WWF
Российское экологическое общество обратилось в Минюст с просьбой проверить экологические организации Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы на наличие признаков «иностранного агента»
Российское экологическое общество (РЭО) обратилось в Минюст с просьбой проверить экологические организации Greenpeace («Гринпис») и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на наличие признаков «иностранного агента».
В письме РЭО говорится, что о «недружественных действиях» Greenpeace и WWF в отношении государственной экологической политики России. Указанные организации якобы способствуют формированию негативного общественного мнения о действии российского правительства в сфере охраны природы, сообщают «Ведомости».
В РЭО привели пример, когда «Гринпис» показал якобы фейковый снимок из космоса воды у берегов Камчатки для последующих ложных обвинений.
Исполнительный директор Greenpeace в России Сергей Цыпленков считает, что жалобы РЭО связаны с планами российских властей упростить требования к экологической экспертизе при промышленном строительстве. Требование признать Greenpeace и WWF «инагентами» Цыпленков объяснил намерением ослабить давление экологических НКО.