В Госдуме предложили запретить чиновникам ездить за границу
Народный избранник напомнил, что сейчас депутаты от «Единой России» обязаны уведомлять руководство партии о своих планах отправиться за границу. Эту практику Султан Хамзаев предложил распространить на всех чиновников
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить государственным служащим выезжать за границу, если только это не официальная командировка.
Народный избранник напомнил, что сейчас депутаты от «Единой России» обязаны уведомлять руководство партии о своих планах отправиться за границу. Эту практику Султан Хамзаев предложил распространить на всех чиновников.
Парламентарий считает, что в нынешней ситуации «никто не должен осуществлять даже "самые запланированные" поездки, если это не касается государственных задач», сообщает «Лента.ру».
Г-н Хамзаев заявил, что чиновники должны «быть со своим народом» и призвал власти на законодательном уровне утвердить утвердить новый порядок выезда чиновников за границу.
Депутат также отметил, что реализация его инициативы позволит бороться со слухами о том, что тот или чиной чиновник тайно покинул Россию и перебрался за границу.