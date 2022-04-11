В Москве водителям разрешат оставлять место ДТП. Лишать прав за это не будут
Департамент транспорта Москвы в качестве эксперимента разрешит водителям оставлять место дорожно-транспортного происшествия. Чиновники считают, что это поможет бороться с «повторными» авариями
Департамент транспорта Москвы в качестве эксперимента разрешит водителям оставлять место дорожно-транспортного происшествия. Чиновники считают, что это поможет бороться с «повторными» авариями, в частности, наездами на людей и автомобили во время оформления ДТП.
В Дептрансе рассказали «Коммерсанту», что в рамках эксперимента водителю после ДТП на крупных магистралях разрешат сразу съезжать с проезжей части, если нет пострадавших. По словам чиновников, это позволит предотвратить не только повторные ДТП, но и возникновение заторов на дороге.
Эксперимент с легальным нарушением правил дородного движения планируется провести на МКАДе, Третьем транспортном кольце, ЦКАДе и хордах. Напомним, что по действующему законодательству оставление места ДТП наказывается лишением водительских прав.