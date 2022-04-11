11 апреля 2022, 02:02
Миллиардер Роман Абрамович после продажи «Челси» планирует купить «Валенсию»
Российский миллиардер Роман Абрамович после продажи футбольного клуба «Челси» из-за санкций планирует приобрести испанский клуб «Валенсия». Об этом сообщает британское издание The Mirror
Фото: sportotvet.ru
Российский миллиардер Роман Абрамович после продажи футбольного клуба «Челси» из-за санкций планирует приобрести испанский клуб «Валенсия». Об этом сообщает британское издание The Mirror.
Бывший вице-президент «Валенсии» Мигель Сорио рассказал, что российский олигарх является основным претендентом на покупку клуба, который в настоящее время испытывает финансовые трудности.
Напомним, что ранее западные СМИ сообщили о покупке Романом Абрамовичем турецкого футбольного клуба «Гезтепе». Позже эта информация была опровергнута.