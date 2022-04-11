11 апреля 2022, 01:05
Известный велогонщик Ян Ульрих продал свой велосипед, а деньги передал украинским беженцам
Известный велогонщик Ян Ульрих из Германии продал свой велосипед с победной гонки «Тур де Франс-1997», а вырученные деньги направил на помощь украинским детям
Фото: eurosport.com
Известный велогонщик Ян Ульрих из Германии продал свой велосипед с победной гонки «Тур де Франс-1997», а вырученные деньги направил на помощь украинским детям.
По данным немецкого издания Bild, «победный» велосипед был продан за 40 тысяч евро. Деньги Ян Ульрих передал фонду «Сердце для детей», который закупит лекарства, продукты и вещи первой необходимости для детей-беженцев.
Велогонщик Ян Ульрих за свою спортивную карьеру выиграл «Тур де Франс-1997», «Вуэльту»-1999, а также стал олимпийским чемпионом летних Игр в Сиднее в 2000 году и трижды становился чемпионом мира.