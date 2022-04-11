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11 апреля 2022, 00:36

Польша в ближайшие месяцы откажется от поставок российского угля и газа

Замглавы МИД Шимон Шинковский сообщил, что даже если Евросоюз откажется от запрета на поставки энергоносителей из России, то Польша все равно перестанет закупать его

Польша в ближайшие месяцы откажется от поставок российского угля и газа
Фото: regnum.ru

Власти Польши заявили о готовности «в ближайшие месяцы» прекратить закупки российского угля и газа.

Замглавы МИД Шимон Шинковский сообщил, что даже если Евросоюз откажется от запрета на поставки энергоносителей из России, то Польша все равно перестанет закупать его. «Чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – заявил чиновник, слова которого приводит РБК.

Одновременно с этим г-н Шинковский заявил, что Польша не сможет оказать значительного негативного влияния на российскую экономику, отказавшись от энергоресурсов в одиночку.

Напомним, что ранее Литва отказалась от закупки российского газа, а Евросоюз принял решение с середины августа прекратить закупку угля у РФ.

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