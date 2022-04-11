11 апреля 2022, 00:36
Польша в ближайшие месяцы откажется от поставок российского угля и газа
Замглавы МИД Шимон Шинковский сообщил, что даже если Евросоюз откажется от запрета на поставки энергоносителей из России, то Польша все равно перестанет закупать его
Фото: regnum.ru
Власти Польши заявили о готовности «в ближайшие месяцы» прекратить закупки российского угля и газа.
Замглавы МИД Шимон Шинковский сообщил, что даже если Евросоюз откажется от запрета на поставки энергоносителей из России, то Польша все равно перестанет закупать его. «Чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», – заявил чиновник, слова которого приводит РБК.
Одновременно с этим г-н Шинковский заявил, что Польша не сможет оказать значительного негативного влияния на российскую экономику, отказавшись от энергоресурсов в одиночку.
Напомним, что ранее Литва отказалась от закупки российского газа, а Евросоюз принял решение с середины августа прекратить закупку угля у РФ.