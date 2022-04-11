11 апреля 2022, 00:05
В Курской области ввели желтый уровень террористической опасности из-за обстрела со стороны Украины
В Курской области с 11 апреля вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности. Такой режим был введен в связи с риском провокаций со стороны украинских националистов
Фото: Яндекс.Карты
В Курской области с 11 апреля вводится желтый (высокий) уровень террористической опасности. Такой режим был введен в связи с риском провокаций со стороны украинских националистов.
Глава области Роман Старовойтов написал в Telegram, что желтый - это второй уровень террористической опасности по установленной шкале. По словам губернатора, в регионе существует высокий риск диверсий со стороны украинских боевиков.
Кроме того, по решению властей в регионе будут проводиться регулярные патрулирования.
Напомним, что в субботу, 9 мая, вблизи деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области с украинской стороны был обстрелян пограничный пост. Пострадавших в результате инцидента нет.