10 апреля 2022, 01:01
В Эстонии пограничники аннулировали у нескольких человек визы из-за символа Z
В Эстонии сотрудники пограничной службы аннулировали въездные визы у нескольких человек, у которых нашли символику с буквами Z и V, а также георгиевские ленты
Фото: smolnarod.ru
В Эстонии сотрудники пограничной службы аннулировали въездные визы у нескольких человек, у которых нашли символику с буквами Z и V, а также георгиевские ленты. Напомним, что указанные буквы считаются символами поддержки российской армии, которая проводит спецоперацию в Украине.
В Департаменте полиции и пограничной охраны сообщили, что такие вещи «всегда привлекают внимание пограничников» и ведут к тому, что владельца такой символики будут направлять на дополнительную проверку.
Отметим, что в некоторых западных странах буквы V и Z теперь считают «новой свастикой» и по этой причине запрещают к использованию.