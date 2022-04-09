09 апреля 2022, 21:23
Страны Евросоюза перестали пропускать грузовики из России и Беларуси
Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автомобилей с регистрационными номерами России и Белоруссии. Так, финские таможенники в субботу развернули обратно в Россию 35 грузовых автомобилей
Фото: 4esnok.by
Страны Евросоюза с 8 апреля прекратили пропуск автомобилей с регистрационными номерами России и Белоруссии. Так, финские таможенники в субботу развернули обратно в Россию 35 грузовых автомобилей.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) России сообщили, что таможенники стран ЕС приняли решение не пропускать российские и белорусские автомобили под предлогом исполнения пятого пакета санкций из-за спецоперации в Украине.
По уточненным данным, речь идет о грузовом транспорте, а не личных автомобилей граждан России и Белоруссии.
Напомним, что на этой неделе Евросоюз запретил грузовые перевозки российским и белорусским транспортом, за исключением фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также гуманитарного груза.