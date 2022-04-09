09 апреля 2022, 15:00
Призеров Олимпиады в Пекине вместо автомобилей премируют деньгами
В Фонде поддержки олимпийцев России сообщили изданию «РБК Спорт», что в связи со сложившейся ситуацией было принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам Игр в Пекине
Фото: zr.ru
Призеры зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине вместо традиционных иномарок получат от российских властей денежные вознаграждения.
В Фонде поддержки олимпийцев России сообщили изданию «РБК Спорт», что в связи со сложившейся ситуацией было принято решение о замене автомобилей на денежные гранты чемпионам и призерам Игр в Пекине.
«Ситуацию с иностранными производителями автомобилей не комментируем», — добавили в Фонде.
В связи с санкциями, которые были введены западными странами против России, иностранные автопроизводители не могут предоставить необходимое количество автомобилей. Кроме того, российские дилеры повысили цены на имеющиеся в наличии авто на 40-60%.
Ранее олимпийским призерам Фонд вручал автомобили BMW, Lexus или Mercedes.