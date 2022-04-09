Госдума лишит Google заработка в России из-за блокировки своего YouTube-канала
Видеохостинг YouTube заблокировал канал Государственноцй думы России «Дума ТВ», на который было подписано 145 тысяч человек. Администрация сервиса объяснила блокировку необходимостью соблюдать санкции против РФ
Видеохостинг YouTube заблокировал канал Государственноцй думы России «Дума ТВ», на который было подписано 145 тысяч человек. Администрация сервиса объяснила блокировку необходимостью соблюдать санкции против РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захаров, комментируя блокировку канала «Дума ТВ» заявила, что YouTube «судя по всему, подписал себе приговор».
В Роскомнадзоре решение YouTube назвали частью информационной войны, «развязанной Западом против России».
В Госдуме заявили, что изучат способы заработка Google в России и найдут возможности его ограничить.
«Зарабатывать в России тем, кто нарушает наши законы и оскорбляет нашу страну, недопустимо», — заявил глава комиссии по расследованию внешнего вмешательства в дела России Василий Пискарев.
Напомним, что ранее Роскомнадзор уже запретил рекламу Google и ее информационных ресурсов в РФ.