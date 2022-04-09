ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту и отменил комиссию за ее покупку на бирже
Центробанк вечером 8 апреля ввел очередные валютные послабления. Так, с 18 апреля граждане снова смогут обменять рубли на наличную валюту (доллары и евро) гражданам
Центробанк вечером 8 апреля ввел очередные валютные послабления. Так, с 18 апреля граждане снова смогут обменять рубли на наличную валюту (доллары и евро) гражданам. При этом банки смогут продавать только валюту, которая поступила в кассы не ранее 9 апреля текущего года.
Напомним, что из-за санкций и обвала рубля в первые дни спецоперации в Украине российские банки по требованию ЦБ приостановили продажу наличной валюты. Купить доллары и евро можно было только на бирже, но с комиссией а 12%. Теперь же финансовый регулятор эту комиссию отменил.
Кроме того, граждане с открытыми валютными счетами или вкладами до 9 марта 2022 года, которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Лимит на снятие валюты составляет 10 тысяч долларов.
Денежные средства с валютных счетов сверх лимита по-прежнему можно получить только в рублях в рамках действия временного порядка выплат.