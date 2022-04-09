Евросоюз ввел санкции против Грефа, Дерипаски и дочерей Путина
В список попали дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова (днем ранее они попали под санкции США), официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф
Евросоюз обнародовал имена российских граждан, в отношении которых вводятся персональные визовые финансовые ограничения в рамках пятого пакета санкций.
В список попали дочери президента России Владимира Путина Катерина Тихонова и Мария Воронцова (днем ранее они попали под санкции США), официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, глава Сбербанка Герман Греф, бизнесмены Олег Дерипаска, Вячеслав Кантор, Игорь и Борис Ротенберги.
Кроме того, под санкции ЕС попали гендиректор государственного медиахолдинга ВГТРК Олег Добродеев, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко.
Всего в санкционном списке ЕС на сегодняшний день числятся 217 граждан и 18 организаций.