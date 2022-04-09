Минюст закрыл российские представительства Amnesty International и Human Rights Watch
Министерство юстиции России исключило из «реестра представительств международных организаций и НПО» подразделения 15 организаций из США, Великобритании, Германии, Польши и Швейцарии
Министерство юстиции России исключило из «реестра представительств международных организаций и НПО» подразделения 15 организаций из США, Великобритании, Германии, Польши и Швейцарии.
В этот список попали известные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch, фонды Карнеги и Генриха Белля, сообщает «Интерфакс».
Также из реестра исключены фонд Фридриха Науманна «За свободу», фонд Фридриха Эберта, фонд Конрада Аденауэра, фонд Ханнса Зайделя, фонд Розы Люксембург «Анализ общественного развития и гражданское просвещение», Немецкое научно-исследовательское сообщество в РФ, фонд Ага Хана, ассоциация Wspоlnota Polska, а также корпорация «Институт международного образования», которая помогала получить стипендию для учебы в США.
В Минюсте фактическое закрытие российских представительств указанных организаций и фондов объяснили нарушением законодательства РФ.