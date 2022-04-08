Генерала ФСБ, курировавшего украинское направление, отправили в СИЗО
Бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа (это управление курирует украинское направление) помещен в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на работе российских спецслужб
Бывший руководитель 5-й службы ФСБ Сергей Беседа (это управление курирует украинское направление) помещен в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает журналист Андрей Солдатов, специализирующийся на работе российских спецслужб.
«Медуза» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на Солдатова пишет, что делом Сергея Беседы занимается Главное военное следственное управление Следственного комитета.
В 5-ю службу ФСБ (Службу оперативной информации и международных связей) входит Департамент оперативной информации, который выполняет функции внешней разведки и предпринимает попытки удержать постсоветские страны в сфере влияния России. Солдатов пишет, что именно это управление отвечало за сбор информации о политических событиях в Украине накануне спецоперации в этой стране.
11 марта журналист сообщил, что Сергея Беседу и его заместителя Анатолия Болюху задержали по делу о хищении средств, выделенных на подрывную и агентурную работу на Украине, а также предоставлении заведомо ложной информации о политической ситуации в Украине. Однако позже эта информация была опровергнута. Так, по данным телеграм-канала «Можем объяснить», Болюху просто уволили с должности, а к Беседе у следователей никаких претензий нет.