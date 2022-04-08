08 апреля 2022, 16:01
Евросоюз в рамках санкций отказался от закупок древесины, удобрений, алкоголя и морепродуктов из России
Новые санкции предполагают запрет на экспорт из стран Евросоюза в Россию высокотехнологичной продукции, запрет на импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков
Фото: nospress.ru
Совет Евросоюза утвердил пятый пакет санкций против России из-за проведения спецоперации в Украине.
Новые санкции предполагают запрет на экспорт из стран Евросоюза в Россию высокотехнологичной продукции, запрет на импорт из России древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков.
Также запрещается ввоз в Россию топлива для реактивных двигателей и других товаров, таких как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта.
В ЕС подсчитали, что перечисленные запреты на экспорт и импорт составляют 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.