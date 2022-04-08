08 апреля 2022, 15:41
В Ленобласти потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31
В Министерстве обороны РФ сообщили, что истребитель потерпел крушение в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полет возле поселка Торковичи. Пилоты успешно катапультировались
Фото: mashnews.ru
В Ленинградской области потерпел крушение двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что истребитель потерпел крушение в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полет возле поселка Торковичи.
Информация о судьбе членов экипажа уточняется, однако местные жители сообщают, что видели парашютистов.
В Западном военном округе (ЗВО) сообщили «Интерфаксу», что пилоты катапультировались. По предварительным данным, МиГ-31 потерпел крушение из-за технической неисправности.