08 апреля 2022, 15:30
Минфин США ввел блокирующие санкции против «Алросы». Акции компании упали на 12%
Также блокирующие санкции введены в отношении «Объединенной судостроительной корпорации» и еще 28 связанных с ней юридических лиц. В их число вошли конструкторские бюро «Алмаз» и «Рубин», «Адмиралтейские верфи» и завод «Севмаш»
Фото: primamedia.ru
Министерство финансов США расширило санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса». По решению ведомства, активы компании будут заблокированы.
Также блокирующие санкции введены в отношении «Объединенной судостроительной корпорации» и еще 28 связанных с ней юридических лиц. В их число вошли конструкторские бюро «Алмаз» и «Рубин», «Адмиралтейские верфи» и завод «Севмаш».
На фоне сообщения о введении против «Алросы» блокирующих санкций акции компании на Московской бирже упали более чем на 12%.
В пресс-службе «Алросы» сообщили, что у компании имеется большой запас прочности, она финансово устойчива и сейчас работает над сохранением объемов производства.