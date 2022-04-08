Журналисты узнали имя второго мужа старшей дочери президента. У него есть квартира в элитном клубном доме
Первого мужа Марии Воронцовой зовут Йоррит Йост Фаассен. Он бизнесмен из Голландии. Второй муж дочери президента – Евгений Нагорный. В разное время он работал в АО «Оборон-терминал» и «Еврохиме», а после знакомства с Воронцовой стал менеджером «Новатэка»
Журналисты «Медузы» (издание признано иностранным агентом) и «Настоящего времени» (признан инагентом) опубликовали расследование о втором супруге старшей дочери президента России Владимира Путина. Издания отмечают, что ни один из мужей Марии Воронцовой так и не попал в санкционные списки западных стран.
Первого мужа Марии Воронцовой зовут Йоррит Йост Фаассен. Он бизнесмен из Голландии. Второй муж дочери президента – Евгений Нагорный. В разное время он работал в АО «Оборон-терминал» и «Еврохиме», а после знакомства с Воронцовой стал менеджером газодобывающей компании «Новатэк» с зарплатой 760 тысяч рублей в месяц.
В 2020 году Евгений Нагорный купил квартиру площадью 258 кв.м. в клубном доме Barkli Gallery в Ордынском тупике Москвы и четыре парковочных места. Стоимость такой квартиры в 2020 году оценивалась в 281,2 млн рублей.
Журналисты также выяснили, что у Марии Воронцовой двое детей. Один из них носит фамилию Фаассен, а второй – фамилию Нагорный.